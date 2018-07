Overleg parkeerproblemen Crossing Vissenaken 28 juli 2018

Raadslid Annemie Minten (Tienen Vooruit!) kaartte op de laatste gemeenteraad de parkeerproblematiek in de omgeving van voetbalclub Crossing Vissenaken aan. "En de buurt klaagt bovendien ook over de overlast als gevolg van fuiven in de voetbalkantine." Schepen Wim Bergé (CD&V) benadrukt dat er al enkele gesprekken geweest zijn tussen het clubbestuur en de omwonenden en dat er nog zullen volgen. "Er zijn inspanningen van beide kanten om tot een vergelijk te komen. Geef dit overleg, zonder politieke inmenging, eerst een kans." (VDT)