Oudste boom van Breisem gaat tegen de vlakte... maar bevoegd schepen weet van geen kapvergunning. vanessa dekeyzer

30 november 2018

12u47 0

De eeuwenoude kastanjeboom aan de kapel van Breisem, een gehucht van Tienen, is tot groot verdriet van de buurtbewoners plots gekapt. Raadslid voor sp.a, David Geladé, vroeg op de gemeenteraad een woordje uitleg bij de kapping. “Ik weet van niets”, reageert schepen Tom Roovers (Groen). “Er is voor het rooien alvast geen vergunning afgeleverd.”

De Sint-Corneliuskapel en de bijhorende kastanjeboom zijn het gezicht van Breisem, een gehucht dat bij deelgemeente Kumtich aanleunt. “De boom is zeker 200 jaar oud”, meent de naaste buur, Luc Lallemand. “Dat weet ik van een van de oudste inwoners van Breisem, die intussen ook al menig jaar overleden is. De boom is steeds erg geliefd geweest. Zeker in de zomer stond die er prachtig bij. Ik had al wat bladeren in mijn tuin van de overhangende takken, maar die nam ik er graag bij.”

Groot was Lucs verbazing toen woensdag een firma opdook op de boom te kappen. “We zagen de laatste jaren wel dat één kant van de boom nog weinig tak of blad kreeg, maar is het dan meteen nodig om de hele boom, die als monument geklasseerd was, te vellen?” Luc en de andere buurtbewoners keken met pijn in het hart toe hoe de boom tegen de vlakte ging. “De werken hebben een hele dag geduurd. Nu blijft er enkel een dikke stronk over.”

De buurt vraagt zich af waarom deze kapping moest gebeuren en dus stak oppositieraadslid David Geladé zijn licht eens op tijdens de gemeenteraad gisteravond. “Ik wist echt van niets”, reageerde schepen Tom Roovers. “Ik heb alvast geen vergunning voor het kappen afgeleverd en ook de groendienst wist van niets.” Omdat de boom op openbaar domein staat, moet er nochtans een vergunning voorafgaand aan het kappen afgeleverd worden. “We weten niet wie voor het rooien verantwoordelijk kan gesteld worden.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) bleek wel te weten dat de boom een soort kanker had, waardoor deze fel aangetast was door zwammen. “Door die zwammen in de oksels van de gesteltakken konden deze makkelijk scheuren. Het is bijzonder jammer dat de boom gekapt is, maar het moest wel om veiligheidsredenen. Het goede nieuws is dat de stronk zal uitgefreesd worden en er een nieuwe boom zal aangeplant worden.”