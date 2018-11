Oude Vestenstraat afgesloten voor stuttingswerken vanessa dekeyzer

20 november 2018

17u53 0 Tienen Bij renovatiewerken aan het pand naast school GO ’t Klein Atheneum in de Oude Vestenstraat, de oude bibliotheek, is een draagbalk van de achtergevel naar beneden gedonderd. Daardoor is ook een deel van de achtergevel mee gekomen. Het pand werd meteen gestut.

De brandweer en burgemeester Katrien Partyka (CD&V) gingen meteen na de feiten ter plaatse om de zaak te bekijken. “Op geen enkel ogenblik is er, gelukkig maar, gevaar geweest voor de kinderen of leerkrachten van de naastgelegen school”, zegt burgemeester Partyka. Dat bevestigde het schoolbestuur ons ook.

Om te voorkomen dat het gebouw, dat al jaren leeg staat en sterk vervallen is, verder afbrokkelde, legde de burgemeester onmiddellijke stuttingswerken aan de bouwheer op om de gevel te stabiliseren. Die werden gistermiddag aangevat. “Hierdoor hebben we de straat ter hoogte van de school afgesloten, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor voetgangers en fietsers”, zegt Katrien Partyka. “Op zich leverde dat niet al te veel problemen op. Ouders werden op de hoogte gebracht dat te voet vanuit de Gilainstraat de kleuterspeelplaats konden bereiken en zo hun kinderen konden afhalen. De bewoners konden gewoon hun woning bereiken.”

De straat zal tot morgenvroeg afgesloten blijven. “Gelukkig is er morgen een pedagogische studiedag gepland in ’t Klein Atheneum, zodat de hinder beperkt blijft”, aldus burgemeester Partyka.

Bouwheer Tom Decuypere blijft rustig onder het voorval. “Dat heb je nog eenmaal bij oudere gebouwen. Dit pand bleek nog rotter dan gedacht. Maar op zich valt het al bij al nog mee. Het project zal hoogstens enkele dagen vertraging oplopen.” Tom, die eerder ook al de oude beschermde stadsbibliotheek aan het stadspark succesvol ombouwde tot Hotel Kronacker, en weldra van start gaat met de langverwachte renovatie van het voormalige, eveneens beschermde, Sint-Janshospitaal in de Gasthuismolenstraat, kocht in 2013 dit pand in de Oude Vestenstraat voor de prijs van 302.000 euro. Doel is om hier zes appartementen van te maken. “Dat is een prachtig gebouw in het centrum van de stad. Het is wat onderkomen natuurlijk, maar ik kijk verder dan dat. Zo is er een prachtige oranjerie aanwezig, net als enkele mooie authentieke plafonds. Het is dan ook de bedoeling om dit pand zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke pracht te restaureren.”