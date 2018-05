Oud-leerling ART Charlotte Wajnberg in finale Koningin Elisabethwedstrijd 12 mei 2018

02u24 0 Tienen Bij de Academie Regio Tienen is men bijzonder opgetogen want een van haar oud-leerlingen, Charlotte Wajnberg, mag het beste van zichzelf geven in de finale van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd voor zang.

Deze uitzonderlijke en unieke prestatie verdient extra aandacht. Daarom organiseert de academie tijdens de finale een evenement waarbij Lou Van Cleynenbreugel, oud-docent muziekcultuur en koor aan ART, een woordje uitleg geeft over de soliste zelf, de wedstrijd en de werken die gebracht worden. Aansluitend wordt live de uitvoering van Charlotte Wajnberg vertoond op groot scherm. "Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met klassieke zang en samen te genieten van de prestatie van Charlotte", zegt schepen van Deeltijds Kunstonderwijs, Wim Bergé (Cd&V). "Iedereen is van harte welkom op zaterdag 12 mei om 19.30 uur in de Bachzaal van de academie, Grote Markt 3 in Tienen. Je dient enkel op voorhand een gratis ticket te reserveren via www.tienen.be/koningin-elisabethwedstrijd." (VDT)