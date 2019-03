Oud College slankt af vdt

08 maart 2019

17u24 0 Tienen Zopas werd beslist om het pop-up gebeuren in het Oud College in en rond de gebouwen verder te zetten, maar dan wel in afgeslankte vorm. “Enkel de oudste gebouwenvleugel zal nog als pop-up geëxploiteerd worden”, zegt David Titeca.

Op 15 maart vorig jaar startte de voorbereiding van de eerste pop-up in het Oud College Tienen. Het was de aanzet voor een ambitieus project om de oude schoolgebouwen in de Broekstraat een anderhalf jaar lang een nieuw leven in te blazen. “We zijn nu een jaar later en geregeld wordt de vraag gesteld : wat na deze eerste periode?”, zegt David Titeca. “Veel pop-ups vragen immers een modern energiebeheer, qua elektriciteit en verwarming. Helaas kan de site hieraan niet altijd voldoen. Vandaar de beslissing om het initiatief te concentreren in één gedeelte van het Oud College Tienen en zo de bewoners en bezoekers het verwachte comfort te garanderen.”

Momenteel zijn er gesprekken met het aartsbisdom Mechelen-Brussel om deze nieuwe insteek een concrete, formele vorm te geven en de positieve samenwerking verder te zetten tot eind september 2020, waarna met de voorgenomen bouwwerken en de afbraak van delen van het College zal begonnen worden. “Als we groen licht krijgen van het aartsbisdom, kunnen we verder plannen maken en onze zomerprogrammatie afwerken. Het is in elk geval zo dat niemand hoeft te verhuizen.”

“Door nu te kiezen voor de originele, oude gebouwen blijft de kracht van oud College bewaard, maar wordt het meer beheersbaar”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “De hele site uitbaten, was echt heel veel werk. Alle begrip voor een afslanking van het project. Belangrijk is dat het verder gezet wordt tot eind september 2020, want uiteindelijk is dit de perfecte locatie voor starters. We hebben gezien dat het concept werkt, want heel wat starters hebben hun weg al gevonden naar een andere vaste locatie in onze stad.”