Oud-college krijgt er pop-up 'Basil Noir' bij 09 april 2018

De schoolgebouwen van het College in de Broekstraat beginnen aardig vol te lopen. Niet met leerlingen, wel met verschillende pop-ups, die hier het komende jaar mogen verblijven in afwachting van de afbraak van de gebouwen. "Wij bieden hier op woensdagen en zaterdagen workshops aan voor kinderen en jongeren tot twaalf jaar", zegt Loranne Boogaerts van ARTist.





In het lokaal eronder houdt Ann Hermans haar winkel met zelfgemaakte juwelen 'Tantan' open. "Het is zeker leuk om hier te zijn. Misschien dat er nog veel mensen niet weten wat er hier allemaal te beleven en te bekijken valt, maar vanaf juni is iedereen hier geïnstalleerd en dan zal niemand er nog naast kunnen kijken."





Afgelopen weekend opende Basil Noir. De 26-jarige grafisch vormgeefster Noémie Peeters startte eerder al met de webshop Le Chat Noir, waar je terecht kan voor elk soort van grafisch werk, van logo's tot huwelijksuitnodigingen of geboortekaartjes. "Deze pop-up is het mooie vervolg hierop", vertelt Noémie trots. "Partner in crime is Sharina Degeest (24), die de webshop Basil met kleding en accessoires heeft. We hebben onze krachten gebundeld en er de eerste conceptstore van Tienen van gemaakt, een gezellige winkel voornamelijk gericht op vrouwen, maar ook kinderen kunnen eens komen piepen, want er zijn ook leuke dingen voor hen, net als wat decoratie."





(VDT)