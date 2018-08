Oud College blijft open tot juni 2019 23 augustus 2018

Het project rond het Oud College blijft ook na de zomer doorlopen. "Er doen geruchten de ronde dat de poorten sluiten omdat de Beach Bar na 9 september verdwijnt, maar dat is niet zo", benadrukt David Titeca. "Iedereen doet gewoon verder!" Op de site hebben heel wat pop-upwinkeltjes hun onderkomen, net als de Escape Rooms en drank-en eetgelegenheden. Het hele aanbod kan je terugvinden op de Facebookpagina en de website www.oudcollegetienen.com. Daar is ook het programma voor dit najaar en het voorjaar van 2019 op terug te vinden. In juli 2019 zou het project aflopen. Dan maakt dit oude schoolgebouw plaats voor een woonproject. (VDT)