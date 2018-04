Orsi Gemise is halve finaliste Miss Presence 24 april 2018

Orsi Gemise (19) uit Tienen is halve finaliste bij Miss Presence 2019. Op zondag 20 mei zal ze het moeten opnemen tegen 16 andere kandidaten tijdens de halve finale in Gent. "Ik zou graag een oproep doen om zoveel mogelijk voor mij te stemmen", zegt de studente kapster. "Dat kan simpel door 'MPR 08' te sturen naar 6045. Wie tickets voor de show wil, kan deze ook bij mij bestellen door te mailen naar orsolyagemisa18@hotmail.com. Al mijn avonturen zijn te volgen via Facebook en Instagram."





(VDT)