Optreden Strawdogs in Pand 10 Christian Hennuy

06 februari 2019

17u01 0

Op zaterdag 9 februari van 20 tot 23 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen een optreden van Strawdogs, een groep die al enkele jaren bezig is. Wars van alles wat hip en trendy is, brengt het Brusselse Strawdogs, met Tienenaar Roel als bassist, eerlijke, ambachtelijke songs, beïnvloed door Tom Waits, Eels, The Beatles, Johnny Cash, Nick Cave, The Clash, Wilco, ... Een stem, een gitaar, een bas, piano, drums en een mondharmonica vormen de muziek. De toegang is gratis.