Opruimkosten gescheurde mestzak zijn voor rekening eigenaar

De eigenaar van de gescheurde mestzak in Kumtich zal de opruimkosten moeten betalen. Dat zegt Tiens schepen van Milieu, Tom Roovers (Groen). Medewerkers van Natuurpunt Velpe-Mene stelden woensdag vast dat een mestzak aan de Stratemseweg in Kumtich gescheurd was. Het goedje liep over de Zijpstraat rechtstreeks de Kleinbeek in en vervolgens in het bekken aan de rotonde en verder via de Kleinbeek richting natuurgebied Aardgat en de Gete. Milieu-inspectie voert momenteel nog het onderzoek dat zal uitwijzen of de eigenaar van de mestzak ook beboet zal worden. (VDT)