Oproep lokaal muzikaal talent vdt

11 april 2019

08u43 0 Tienen Pleinafair Hageland doet een oproep naar lokaal muzikaal talent. Dat krijgt op 1 mei de mogelijkheid om via een vrij podium op te treden. “Daarnaast is Pleinafair Hageland ook gewoonweg een gezellig volksfeest voor jong en oud en dit in en rond de Manège in Tienen”, klinkt het bij sp.a Tienen.

De eerste editie van Pleinafair Hageland, het nieuwe concept voor de jaarlijkse 1 mei viering, sloeg vorig jaar meteen aan bij zowel jong als oud en wist meer dan 700 aanwezigen te bekoren. “Dit jaar gaan we nog een stapje verder”, zegt coördinator Philippe Boone. “We gaan opzoek naar drie jonge lokale muziektalenten die we een vrij podium bieden. Met ‘Open Mic’ willen we lokale groepjes en muzikanten de kans geven om hun talent te tonen aan een breed publiek.” Pleinafair Hageland doet een warme oproep naar iedereen in deze regio om een filmpje van zichzelf door te sturen naar philippe@pleinafairhageland.be en dit voor 24 april.

Naast deze lokale talentenjacht komt speciale gast Davy Gilles (onder meer bekend van De Romeo’s) in de avond de jonge en oude harten bekoren, met in het voorprogramma Phil Hunter. De hele dag staat onder de muzikale begeleiding van DJ Daddy’s en DJ Diederik Van Nerum. “We toveren de eerste mei de hele buurt rond de Manège tussen 14 en 21 uur om tot een waar volksfeest voor iedereen met spijs en drank, muziek en kinderanimatie, volkse spelen en heel veel gezelligheid. Wie kan daar nu aan weerstaan? Zeker als je weet dat de inkom volledig gratis is. Iedereen welkom op 1mei!”, aldus Philippe.