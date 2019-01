Opnieuw vier jaar cel voor drugrunner Stefan Van de Weyer

15 januari 2019

16u07 0 Tienen De strafrechtbank van Leuven heeft na verzet een drugrunner veroordeeld tot vier jaar cel. Eerder had hij begin oktober dezelfde straf bij verstek gekregen. Het trio dealde in Tienen harddrugs aan minderjarige klanten en voerden cannabis in vanuit Tilburg. Ze waren actief tussen december 2016 en maart 2017 en dealden vooral harddrugs zoals xtc, cocaïne, speed en ketamine.

In eerste aanleg kreeg beklaagde Zabiullah N., die als drugrunner fungeerde tussen Nederland en Tienen, al bij verstek vier jaar cel en 12.000 euro boete. Zijn onmiddellijk aanhouding werd gevraagd, waardoor hij geseind stond. Hij werd enkele weken later opgepakt en zit sindsdien in de cel in Hasselt. De rechter zag echter geen reden om de straf te verminderen, alles was bewezen op basis van het onderzoek, en sprak andermaal vier jaar cel en dezelfde boete uit. Hij liep eerder veroordelingen op voor gelijkaardige feiten.

Tot de klanten van de drie behoorden minderjarigen uit het Hageland. Ze stelden in Tienen zelfs een appartement ter beschikking van die minderjarige gebruikers. Tijdens een huiszoeking op 7 maart 2017 in Tienen werd hun lucratieve handeltje stop gezet.