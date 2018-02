Opnieuw protest tegen vliegclubs PETITIE TEGEN NIEUWE MILIEUVERGUNNING ULM GOETSENHOVEN EN DE WOUW VANESSA DEKEYZER

23 februari 2018

02u39 0 Tienen Het gebekvecht tussen ULM Goetsenhoven en vliegclub De Wouw aan de ene kant en de bewoners rond het vliegveld aan de andere kant blijft voortduren. Eind deze maand loopt het openbaar onderzoek naar een nieuwe milieuvergunning af. Roland Deboes en Ingrid Hofkens roepen op om massaal bezwaarschriften in te dienen.

Zowel ULM Goetsenhoven als vliegclub De Wouw vragen een nieuwe milieuvergunning aan. De huidige loopt immers op 28 december af. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 februari. De buurt kant zich tegen de nieuwe aanvragen. "Het stadsbestuur moet de rust van de inwoners in de ruime omgeving van het vliegveld laten primeren op de hobbyactiviteit van enkelen", aldus Roland Deboes en Ingrid Hofkens.





Géén overlast

De twee betrokken clubs reageren teleurgesteld op de oproep. "Het overlegplatform heeft blijkbaar niet veel geholpen", zegt Wim Melle van ULM Goetsenhoven. "Ook al hebben ze daar zwart op wit bevestigd dat de ULM's geen hinder of overlast bezorgen. Het verslag zit bij de milieuvergunning en ik heb het ook in mijn bezit. Ook over de spreiding van de vluchten was men heel positief, want dan zou het op werkdagen en feestdagen wat rustiger worden."





Volgens Theo Stockmans van De Wouw staan er heel wat onwaarheden in de voorgedrukte petitie, die in de brievenbussen in Goetsenhoven werd gestoken. "Dat is natuurlijk een truck van de 'contra's' om zoveel mogelijk petities tegen mijn club bij elkaar te kunnen sprokkelen. Het is voor ons dus nog maar eens bang afwachten. Al hebben wij goede hoop in de afloop."





"We hebben een bezwaarschrift opgesteld omdat de clubs dit keer een vergunning voor onbepaalde duur en uitbreiding van de vliegdagen vragen", verduidelijkt Roland Deboes. "De beperking van de huidige vergunningen zijn het resultaat van de talrijke bezwaarschriften en beroepschriften die bij de vorige procedures werden ingediend. Daarom is het ook nu weer van het grootste belang dat we protest aantekenen."





Advies afwachten

Bij Open Vld polsen ze alvast naar de pro's en contra's van het behoud van de clubs op het vliegveld van Goetsenhoven. Uit de eerste meting blijkt de grote meerderheid voorstander van een behoud te zijn. Schepen van Leefmilieu Tom Roovers (Groen) wil nog geen uitspraak doen in het dossier. "Het openbaar onderzoek loopt nog en daarnaast worden nog andere instanties gevraagd om hun advies uit te geven. Daarna beoordelen we de aanvraag op basis van de adviezen en bezwaren en uiteraard de geldende wetgeving."