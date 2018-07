Opnieuw protest tegen pauwen DIEREN ZORGEN VOOR OVERLAST EN SCHADE BIJ BUURTBEWONERS VANESSA DEKEYZER

16 juli 2018

02u34 0 Tienen Na twee jaar van stilte zijn de pauwen weer 'hot news' in Tienen. Verschillende bewoners uit de omgeving van het Vianderdomein, waar de diertjes hun onderkomen hebben, klagen over overlast, zeker nu blijkt dat er ook jongen geboren zijn. "De stad moet hier dringend paal en perk aan stellen", klinkt het.

In 2016 besliste het Tiense stadsbestuur om de pauwen uit het Vianderdomein te bannen. Deze beslissing kwam er na klachten over overlast. Zo bleken de diertjes schade toe te brengen aan voordeuren en wagens van mensen in de buurt van het domein. Maar de vangst bleek moeilijker dan gedacht. Zelfs het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek werd ingeschakeld om de pauwen te komen ophalen. Uiteindelijk stierf de vangst een stille dood.





De pauwen lopen dus nog steeds gelukkig rond in de Viander en stilzitten hebben ze niet gedaan, want er blijken nu ook jonge pauwtjes rond te lopen. "Recent heeft één van de diertjes vijf jongen gekregen", getuigt een buurtbewoner. "En die worden ook snel groot. En mochten ze daar blijven zitten, geen probleem, maar die dieren komen hier op onze daken hun behoeftes doen en lawaai maken. In het voorjaar was dat dag en nacht, aangezien het baltstijd was en de mannetjes op zoek gingen naar een vrouwtje. Blijkbaar met succes."





Schade aan eigendommen

"En dan is er nog de schade die de dieren aanbrengen", zegt een bewoner van de Anjelierenlaan. "Ze komen zich spiegelen in het reflecterend glas van onze voordeur en denken dan dat er andere pauw voor hen staat. Het gevolg is dat ze met hun klauwen naar de deur beginnen te slaan, tot bloedens toe. Ik heb de politie er nu bij gehaald, want de schade aan onze deur bedraagt 240 euro. En wij zijn niet de enige met kosten, want in de buurt vernam ik al twee recente schadegevallen aan auto's. Hoe lang gaat de laksheid en onverschilligheid van het stadsbestuur nog aanhouden? De stad is verantwoordelijk. Een boer waarvan de koeien uitbreken, is toch ook verantwoordelijk voor die beesten? Men zegt dat men gedaan heeft wat mogelijk is, maar dat is niet waar"





Schepen van Dierenwelzijn Ine Tombeur (N-VA) zegt geen recente klachten van de buurt gekregen te hebben. "En van de jongen wist ik ook niets. Het is ook vrij onverwacht, omdat op het domein maar twee vrouwtjes en een vijftal mannetjes zitten. Volgens het dierenopvangcentrum van Opglabbeek zijn de mannetjes bijzonder kieskeurig en was de kans dan ook klein dat ze zouden paren met de twee vrouwtjes. Maar ik heb ook geruchten gehoord dat men pauwen komt afzetten aan het Vianderdomein, dus kunnen er intussen misschien meer vrouwtjes zitten. We gaan niet meteen actie ondernemen, maar we houden de populatie zeker verder in het oog." Lang niet iedereen is tegen de pauwen. Heel wat mensen in de buurt zijn de dieren erg genegen. "Van mij mogen zij hier altijd de oprit opgelopen komen. Ik word daar blij van", klinkt het.