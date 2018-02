Opnieuw Music & Moments in Paterskerk 09 februari 2018

02u51 3

De gerestaureerde ruïne van de Begijnhofkerk aan de Bostsestraat, beter bekend als de Paterskerk, wordt regelmatig aangevraagd voor huwelijksceremonies en kleine evenementen. Vorig jaar werd daar een gebruikersreglement voor goedgekeurd. "Ook voor dit jaar is er al een aanvraag voor een huwelijksceremonie en een Mysteriedinner", zegt Bart Bekker, diensthoofd toerisme en evenementen. "Net als vorig jaar vindt er in de zomer hier ook Music & Moments plaats en daarnaast zal er in de loop van 2018 ook nog een groot evenement op poten gezet worden, maar daar kan ik nog niets over kwijt. De Paterskerk blijft verder een vaste stopplaats bij geleide bezoeken aan de stad en de plek bij uitstek voor huwelijkreportages, communiefoto's en andere fotomomenten." (VDT)