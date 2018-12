Opnieuw inbraken in Tiense scholen Vanessa Dekeyzer

20 december 2018

17u12 0 Tienen In de nacht van woensdag op donderdag is er opnieuw ingebroken in enkele scholen in het Tiense. In het GO! Atheneum in de Gilainstraat ging men dit keer met zwaar materiaal aan de slag en kon de kluis effectief opengebroken worden. In ’t Klein Atheneum in de Oude Vestenstraat lijkt de buit eerder beperkt, maar is er wel weer schade aan het gebouw.

In november drongen onbekenden ook al binnen in de vestiging van het Atheneum in de Gilainstraat. Hierbij werd schade aangebracht aan enkele deuren en gepoogd de kluis open te breken. Dit laatste lukte niet. Vermoedelijk keerden de inbrekers nu terug in een nieuwe poging de inhoud van de kluis leeg te roven. En dus namen ze dit keer grover materiaal mee, zoals een slijpschijf. “De daders zijn opnieuw via de speelplaats aan de achterzijde van de school het gebouw binnengedrongen”, klinkt het bij de directie. “Daarna zijn ze de deuren in de gang te lijf gegaan. Eén deur werd zelfs volledig in twee gebroken. Ook het glas van een van de lokalen sneuvelde bij de zoekactie. De lokalen werden doorzocht en overhoop gehaald, maar op het eerste zicht lijkt er weinig gestolen.”

Maar de daders kwamen duidelijk voor de kluis. Die werd langs de zijkant open geslepen. “Het is opvallend hoe driest de inbrekers te werk zijn gegaan”, klinkt het bij de directie. “En het is des te meer opmerkelijk dat niemand op straat iets gehoord heeft, want er moet toch veel lawaai geweest zijn.” De politie en het labo kwamen onderzoek doen naar de inbraak. “We kunnen bevestigen dat er geen geld werd gestolen, want in de kluis zat geen geld”, klinkt het bij de directie. “Na de vorige inbraak hadden we al besloten extra veiligheidsmaatregelen te nemen, maar de inbrekers waren ons te snel af. Deze maatregel zullen nu snel een feit zijn.”

En ook in ’t Klein Atheneum werd vanochtend een inbraak vastgesteld, exact een maand na de vorige inbraak. Net zoals vorige keer maakten de daders bijna niets of niets buit, maar werd er wel schade en wanorde aangericht. “De politie is ter plaatse de vaststellingen komen doen”, zegt directrice Tanja Maes. “Ik hoop echt dat de daders snel gevonden worden zodat de inbrakenplaag kan stoppen.”