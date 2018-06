Opnieuw graf beschadigd, nu op kerkhof van Kumtich 28 juni 2018

De stad wordt opnieuw geconfronteerd met een klacht voor schade aan een glazen grafzerk. Na ons artikel over het geval op het kerkhof van Groot Overlaar komt nu ook Ghislaine Renders (78) naar buiten met haar verhaal. In augustus vorig jaar stelde zij vast dat de glazen grafsteen van haar overleden echtgenoot Roland Grootjans op het kerkhof van Kumtich beschadigd was.





"Blijkbaar waren er in de voorgaande dagen werken uitgevoerd op de begraafplaats. Met de bosmaaier gaan ze hier het ingezaaide gras te lijf, maar er wordt vergeten dat er nog tal van steentjes tussen dat gras liggen. Die vliegen dan als kogels in het rond."





Ghislaine toont duidelijke inkepingen op de grafsteen aan. "Een grote steen moet tegen het glas aangevlogen zijn, want die heeft ter hoogte van de afbeelding van Roland een grote barst doen ontstaan. Ik heb er achteraan een plank tegen gezet, zodat het glas toch nog wat steun krijgt."





"Die steen heeft me enkele duizenden euro's gekost. Dat is me zeker niet te veel, maar als je dan ziet hoe respectloos men hier mee omgaat, word ik verdrietig en boos."





Ghislaine schreef een brief naar de stad met de vraag om de schade te herstellen. "De verzekeraar van de stad, Ethias, liet weten dat de maaiwerken niet door de stadsdiensten maar door de beschutte werkplaats vzw Blankedale werden uitgevoerd, maar is dat niet in opdracht van de stad en blijft die dan niet verantwoordelijk? Opnieuw werd de zaak betwist en kreeg ik te horen dat ik maar met bewijzen voor de dag moest komen. Dit is echt wraakroepend." (VDT)