Opluchting bij Tiense Suiker: jobs en fabrieken blijven behouden Christian Hennuy

26 februari 2019

14u27 0 Tienen Op 31 januari kwam het nieuws dat Südzucker ging snoeien in een aantal fabrieken in Europa. Er was onrust in Tienen, maar via de Confederatie van de Belgische Bietenplanters kwamen we toen al informeel te weten dat er voor de Belgische fabrieken geen probleem was. Dit werd nu door Südzucker, het moederbedrijf van Tiense Suiker, bevestigd.

Het Duitse suikerbedrijf Südzucker maakte bekend dat er geen jobs zullen sneuvelen bij Tiense Suiker. Südzucker meldde dat het vijf fabrieken zal sluiten: twee in Duitsland (Brottewitz en Warburg), twee in Frankrijk (Cagny en Eppeville) en één in Polen (Polska). Als gevolg van de historisch lage suikerprijzen in de EU wil het bedrijf 700.000 ton per jaar minder produceren en 100 miljoen euro per jaar besparen. Het herstructureringsplan bevat daarnaast ‘het verder verminderen van de administratieve kosten in België, Duitsland, Frankrijk en Polen’. Er komt dus een herstructureringsplan van Südzucker om kostenefficiënt te produceren. “Onze operationele fabrieken Tienen, Longchamps, Wanze, Merksem en Oostkamp worden niet getroffen, noch onze Nederlandse fabriek. Dit alles door de grote inspanningen die we de laatste jaren gedaan hebben.”

“Wij zullen ook steeds meer kostenefficiënt moeten werken, maar we zijn heel blij dat het moederbedrijf onze inspanningen geapprecieerd heeft. Wij hebben daar niet eerder over gecommuniceerd uit respect voor de andere vestigingen”, aldus Jan Ingels, directeur van de suikerfabrieken. Ook vakbondssecretaris Bert Verhoogen (ABVV) reageert: “Als syndicalist kan ik natuurlijk niet tevreden zijn dat deze multinational elders wel zal besparen en werknemers hun job verliezen. Tiense Suiker kan duidelijk vrij goede productiecijfers voorleggen en vermoedelijk heeft Südzucker bij de opmaak van het herstructureringsplan de prestaties van de verschillende fabrieken met elkaar vergeleken. Er werd hier de afgelopen jaren overigens al flink geherstructureerd”.