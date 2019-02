Oplintersepoort eerste helft van april normaal weer open vdt

14 februari 2019

13u02 0 Tienen Volgens de laatste planning van het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen de werken aan de Oplintersepoort in de eerste helft van april beëindigd worden. Na de paasvakantie kan er dan gestart worden aan de buitenring van de Bergévest. “Maar alles hangt af van de weersomstandigheden van de komende weken”, klinkt het bij AWV.

Het nieuwe plein rondom het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ begint vorm te krijgen. De boordstenen rond en de trap naar het monument zijn al aangelegd. Momenteel is de aannemer bezig met het plaatsen van boordstenen op andere plaatsen rondom het plein. Ook de aanleg van het plein met kasseien gaat verder. Deze werken verlopen erg traag omwille van de weersomstandigheden van de voorbije weken.” Indien de werken de komende weken niet sneller kunnen vlotten, kiezen we ervoor om de rijweg van de Oplintersesteenweg al open te stellen wanneer het plein nog niet volledig afgewerkt is. Het plein wordt dan nog afgewerkt terwijl de werken aan de Bergévest al gestart zullen zijn”, klinkt het bij AWV.

De aannemer heeft de fundering en de onderlaag in asfalt van de rijweg ter hoogte van de Oplintersepoort al aangebracht. Ook in de Vianderstraat (zone tussen de Oplintersesteenweg en de Hoveniersstraat) werd de rijweg al opgebouwd. Hier legt de aannemer in maart nog nieuwe voetpaden aan. “Eind maart of begin april voorzien we, afhankelijk van de weersomstandigheden, zowel ter hoogte van de Oplintersepoort als in de Vianderstraat de toplaag in asfalt aan te leggen. Tot slot brengen we de markeringen aan. Volgens deze laatste planning kunnen we de Oplintersepoort in de eerste helft van april openstellen voor het verkeer.”

Tijdens de tweede week van de paasvakantie hebben de medewerkers van aannemer Colas verlof. “Daarna starten we met de laatste zone van de herinrichting van de Tiense Vesten: de Bergévest”, zegt men bij AWV. “Om de omwonenden van de Bergévest te informeren over deze werken, organiseren wij samen met de stad Tienen een infomoment op 18 maart. De omwonenden zijn doorlopend welkom in het Sociaal Huis tussen 17 en 19.30 uur.”