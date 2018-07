Oplintersepoort dicht vanaf 6 augustus VERKEER MOET OMLEIDING VOLGEN WERKEN KLAAR BEGIN 2019 VANESSA DEKEYZER

18 juli 2018

02u32 0 Tienen De werken aan de Vesten liggen vanaf vandaag een tijdje stil en dus wordt de ring tot 5 augustus volledig opengesteld voor het verkeer. Maar na het bouwverlof wordt een nieuwe fase ingezet: de herinrichting van het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersepoort, dat volledig afgesloten wordt voor het verkeer.

De werken aan de Sliksteenvest en Leopoldvest zijn klaar. Tijdens de voorbije twee weken werden de toplaag in asfalt en de markeringen aangebracht tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat. In de Veldbornstraat werden zowel het kruispunt met de Waaibergstraat als het kruispunt met de Sliksteenvest afgewerkt zodat beide kruispunten terug konden worden opengesteld vanaf vorige zaterdag. "Ter hoogte van de Bergévest is de nieuwe muur voor Royal Racing Tienen Tennisclub aan het kruispunt met de Slachthuisstraat ook klaar", zegt woordvoerder AWV, Anton De Coster. "De vernieuwing van de brug over de Gete wordt in augustus afgewerkt."





Van 6 augustus tot begin 2019 vernieuwt AWV de Oplintersepoort. "Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert", gaat De Coster verder. "Daarna voorzien we een nieuwe fundering, onderlaag en toplaag. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden aangepakt."





Doorsteek

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft het verkeer op de Vesten mogelijk. Ter hoogte van de werfzone zal het dankzij een doorsteek in de middenberm in elke rijrichting over één rijstrook beschikken. Fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen kunnen via de Vianderstraat de Vesten en de Veldbornstraat bereiken.





"Het verkeer tussen Oplinter en Tienen moet een omleiding volgen via de Hamelendreef, Industriepark en Slachthuisstraat", legt Anton De Coster uit. "Het verkeer richting Diest, Aarschot, Leuven en Sint-Truiden rijdt via de Hamelendreef, Industriepark en Ambachtenlaan. Dat tussen Oplinter en de E40 volgt dezelfde omleiding tot aan de rotonde van de Ambachtenlaan en de Sint-Truidensesteenweg. In plaats van richting centrum te rijden, volg je dan de Oostelijke Ring (R27) en de Invalsweg (N29) tot aan het op- en afrittencomplex van de E40."