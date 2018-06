Opleiding 'bewust mobiel bellen' 20 juni 2018

CBE Open School vzw uit Leuven organiseert een opleiding 'bewust mobiel bellen' voor Nederlandstalige leefloongerechtigde OCMW-cliënten. "Vanuit het OCMW hameren wij al jaren op het belang van het verlagen van de telecomfactuur van onze cliënten", zegt OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld). "Zij hebben sowieso al een beperkt budget ter beschikking en vaak gaat een groot deel daarvan precies naar telefonie en internet. Deze cursus kan hen leren om op een bewuste manier om te gaan met dit onderdeel van hun uitgaven. De praktijk leert namelijk dat de factuurkost vaak al met een minimale inspanning gevoelig verlaagd kan worden." Het OCMW staat in voor de werving en selectie van de cursisten, CBE Open School zorgt voor de intakes, het lesmateriaal en het begeleiden van de cursisten. De module bestaat uit zes lesuren en zal eenmaal per week gegeven worden in het Sociaal Huis van Tienen. (VDT)