OpgewekTienen wint Cultuurprijs BURGERVERENIGING VIERT BEKRONING MET BEDANKINGSFEEST VANESSA DEKEYZER

01 maart 2018

02u29 0 Tienen Burgervereniging opgewekTienen heeft tijdens de jaarlijkse Ultimas in de Arenbergschouwburg in Antwerpen de Vlaamse Cultuurprijs in de wacht gesleept. Een opmerkelijke prestatie voor een kleine vrijwilligersgroep, beseft medeoprichter Philippe Liesenborghs. "We bekijken wat we met de 10.000 euro aan prijzengeld gaan doen. Eerst plannen we op 30 maart alvast een groot bedankfeest!"

OpgewekTienen werd zopas nog uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar tijdens het Gala van de Tiense troeven, en nu mag de burgerbeweging alweer een nieuwe prijs in ontvangst nemen. En wat voor een! De Vlaamse Cultuurprijs is doorgaans weggelegd voor grote cultuurhuizen in grote steden. "Dit is zowat de grootst mogelijke onderscheiding, die je als vereniging kunt krijgen", zegt Liesenborghs. "Dit toont aan welk verschil gemotiveerde burgers kunnen maken."





De burgerbeweging zag in 2009 het levenslicht op initiatief van Philippe Liesenborghs en Kevin Logist. De vereniging, met zo'n 140 leden, versterkt de samenhorigheid en stimuleert het burgerschap met initiatieven als de Tiense reuzen, Pand 10, Kweikersdag, volkstuinen Grimde, ParkLife en de Langste Eettafel. "We zijn bijzonder fier op opgewekTienen", reageert schepen van Burgerparticipatie, Ine Tombeur (N-VA). "Deze vereniging levert in onze stad een bijzondere meerwaarde voor de buurtwerking en integratie. Met hun laagdrempelige en verbindende activiteiten weten ze een heleboel Tienenaars te bereiken."





Prijzengeld

Wat de organisatie met de 10.000 euro aan prijzengeld gaat doen, is nog niet geweten. "We denken er nog over na", zegt Liesenborghs. "Het geld is zeker niet de essentie. De prijs is vooral een erkenning door een jury van experten uit de cultuursector en het ministerie van cultuur en dat is voor een vrijwilligersgroep niet evident. Maar goed, de centjes zijn mooi meegenomen. Sowieso gaan we die investeren in iets wat op de langere termijn een meerwaarde kan bieden voor onze en andere burgerinitiatieven."





Op vrijdag 30 maart nodigt opgewekTienen om 20 uur alvast iedereen uit voor een bedankfeest in Pand 10 (het vroegere stationsbuffet). "De titel is er uiteindelijk enkel gekomen dankzij de inzet van vele mensen! OpgewekTienen dankt dan ook graag haar fantastisch vrijwilligersteam, de stad Tienen, partnerorganisaties, handelaars, ondernemers, sponsors, verenigingen, buurten en dorpen voor de samenwerking en de steun van de afgelopen jaren", besluit Liesenborghs.