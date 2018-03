OpgewekTienen viert Vlaamse Cultuurprijs met bedankingsfeest 31 maart 2018

03u04 0 Tienen Burgervereniging opgewekTienen sleepte tijdens de jaarlijkse Ultimas in de Arenbergschouwburg in Antwerpen de Vlaamse Cultuurprijs in de wacht. Dat is een opmerkelijke prestatie voor een kleine vrijwilligersgroep of een kleine stad als Tienen. Om dit te vieren, werd er gisterenavond een groot bedankingsfeest opgezet in Pand10 aan het station.

OpgewekTienen zag in 2009 het levenslicht onder de bezieling van Philippe en Kevin Logist. De vereniging, met zo'n 140 leden, versterkt de samenhorigheid en stimuleert het burgerschap met initiatieven als de Tiense reuzen, Pand 10, Kweikersdag, volkstuinen Grimde, ParkLife en de Langste Eettafel.





Grote onderscheiding

De voorbije maanden sleepte de vereniging al verschillende prijzen in de wacht, maar de meest opmerkelijke is toch de Vlaamse Cultuurprijs. "Dit is zowat de grootst mogelijke onderscheiding, die je als vereniging kunt krijgen", reageert Philippe. "We beseffen heel goed dat deze titel er uiteindelijk enkel gekomen is dankzij de inzet van vele mensen en dus was een groot volksfeest dan ook meer dan op zijn plaats", zegt Philippe Liesenborghs van OpgewekTienen.





Met de titel gaat ook een geldprijs van 10.000 euro gepaard. "We zijn er nog niet uit wat met dat geld zal gebeuren, maar sowieso wordt een stukje opzij gezet voor de organisatie van de Kweikersparade 2020, waarvoor we nu al voorbereidingen aan het treffen zijn", aldus Philippe.





(VDT)