OpgewekTienen mag zich 'Vereniging van het Jaar' noemen 21 februari 2018

OpgewekTienen is op het eerste 'Gala van de Tiense Troeven' uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar 2017. Dit burgerinitiatief haalde het met 1.133 stemmen op Goetsenhoven For Life en KVK Tienen Jeugd. "Onze ongeveer 140 leden zetten zich met hart en ziel in voor de stad Tienen en deze erkenning mag dan ook op hun naam geschreven worden", zei voorzitter Philippe Liesenborghs.





OpgewekTienen zag in 2009 het levenslicht onder de bezieling van Philippe en Kevin Logist. Vandaag zet deze vereniging haar schouders onder meer onder de Kweikersdag en de Reuzenstoet.





(VDT)