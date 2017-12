Opgelet: gratis parkeren geldt NIET in blauwe zone AL 128 BOETES ONDANKS GOEDBEDOELDE EINDEJAARSACTIE TOM VAN DE WEYER

02u25 0 Foto Bollen Anita Uyttebroek in de Delportestraat, waar zij haar wagen parkeerde. Ze plaatste ook netjes de blauwe schijf, maar kwam te laat terug nadat een winkelier haar verteld had dat parkeren tijdelijk gratis is. Het leverde haar een boete op. Tienen Weekendje shoppen in Tienen? Let dan goed op of je de parkeerschijf niet moet gebruiken. Vorig weekend vonden 55 bezoekers een boete achter de ruitenwisser, wat een beetje vloekt met het gratis parkeren dat de stad in het centrum aanbood om lokale handel te stimuleren. "Heel wat shoppers voelden zich bekocht", klinkt het bij oppositiepartij Tienen+.

Als we de twee voorbije winkelweekends samentellen, komen we uit op 128 uitgeschreven retributies in de blauwe zone. Allemaal auto's waar geen blauwe schijf in lag, of waar de termijn van twee uur verstreken was. Heel wat shoppers gingen er dan ook van uit dat dit niet nodig was in de weekends van 16, 23 en 30 december. Het stadsbestuur had het wintershoppen in het centrum immers online gepromoot, in combinatie met gratis parkeren. En handelaarsvereniging Kwixx had zelfs affiches verspreid.





Anita Uyttebroek was één van die shoppers die uit de lucht vielen toen er plots een retributie onder de ruitenwisser bleek te zitten. Zij had haar wagen geparkeerd in de Delportestraat, en was de parkeerschijf niet vergeten. Maar de twee toegestane uren parkeren waren al verlopen toen ze nog aan een drukke kassa stond. "De winkelier stelde me gerust en zei dat parkeren gratis was", vertelt Anita. "Ik ben dus eerst nog iets gaan drinken in de skibar. Mijn verbazing was dan ook groot toen bleek dat ik op de bon geslingerd was." Haar vriend Willem Van Dijck, zelf een winkeluitbater, vindt het gratis parkeren in deze eindejaarsperiode dan ook erg onduidelijk. "In de winkelstraten mag je een hele dag gratis je auto achterlaten, in de aanpalende straten moet je na twee uur weg. Zoniet, krijg je het dagtarief van 35 euro aangesmeerd."





"Gratis parkeren is een mooie geste van het stadsbestuur, maar het is ook verwarrend voor bezoekers", zegt Danny Puyneers, raadslid voor oppositiepartij Tienen+. "De blauwe zone maakt toch ook deel uit van het centrum? Heel wat beboete shoppers voelen zich bekocht. Ik heb reacties gelezen van mensen die nooit meer in Tienen willen winkelen. We stellen dan ook voor dat de retributies van het voorbije weekend geannuleerd worden."





"Parkeerbeheerder Apcoa heeft in het eerste weekend 73 retributies uitgeschreven en nog eens 55 afgelopen weekend: die kunnen wij niet kwijtschelden", reageert eerste schepen Johan Dewolfs (N-VA). "Als stad hebben we al 13.000 euro 'toegegeven' door drie weekends gratis parkeren aan te bieden. De meeste bezoekers die een bon kregen, stonden overigens ver buiten het winkelcentrum geparkeerd. Afgelopen weekend waren het er zes bij het zwembad en acht aan de Albertvest."





'Halve' communicatie

Op de affiches die Kwixx verspreid had, stond evenwel niets over de parkeerschijf. Op de website van de stad vinden we dan weer twee verschillende berichten over het gratis parkeren. In het eerste bericht kondigt het schepencollege de beslissing aan, maar wordt er nog niets over de blauwe zone gezegd. Pas in het tweede bericht, daterend van 13 december, wordt eraan herinnerd dat in de blauwe zone het gebruik van de parkeerschijf verplicht blijft. "Het gratis parkeren is een gemeentelijk besluit dat vastgelegd werd in het parkeerreglement", legt Dewolfs uit. "De blauwe zone valt echter onder het politiereglement, en overstijgt dus de gemeenten. Tienen kan wel beslissen over de parkeerautomaten, maar niet over het tijdelijk opheffen van de blauwe zone. De parkeerschijf niet plaatsen, kunnen we dan ook in geen geval door de vingers zien."