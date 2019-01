Operette bij Heidebloem Christian Hennuy

11 januari 2019

Op zondag 3 februari om 14.30 uur wordt in het CC De Kruisboog de operette ‘Masker in Blauw’ opgevoerd, in een organisatie van Kunstkring Heidebloem. “Dankzij de goede samenwerking met de Groep Ray Heeren, het Aarschots Operettegezelschap Aquila en de balletschool Josée Nicola uit Diest staan er meer dan veertig mensen op de planken”, aldus André Moreau, voorzitter van Heidebloem. ‘Masker in Blauw’ is een vrolijk en romantisch stuk, vol verwikkelingen, vol vuur, passie, temperament en liefde. Toegangskaarten kosten 16 euro in voorverkoop. Info kaarten: 016/81.80.53 of 0494/52.42.25