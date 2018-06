Openingsfeest Oud College 15 juni 2018

02u37 0

Het Oud College is al even open, maar vanavond wordt een officieel openingsfeest gehouden, waarop iedereen welkom is. Het feest wordt het hele weekend doorgezet met overdag de beste drankjes, leukste shops, workshops en veel meer en 's avonds een toffe line-up met artiesten Voltage, Gilles Thiry en DJ ZOHRA. Vrijdag en zaterdag zijn er in de verschillende pop-ups bovendien een heleboel prijzen te winnen, zoals helicoptervluchten, t-shirts en cadeaubonnen. (VDT)