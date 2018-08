Opendeurdagen vliegveld 29 augustus 2018

Op zaterdag 1 en zondag 2 september telkens van 10 tot 18 uur houden Koninklijke Vliegclub De Wouw en ULM Goetsenhoven voor het eerst gezamenlijke opendeurdagen op het vliegveld van Goetsenhoven. Op het programma staan, onder andere, het bezoek van enkele SV-4 tweedekkers en een Marchetti van Defensie. Er wordt dit jaar ook bijzondere aandacht besteed aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er zullen enkele replica's van vliegtuigen uit die periode en een kleine fototentoonstelling te bezichtigen zijn. De blikvanger hier is een luchtwaardige Fokker D VIII. Aan de oude controletoren wordt een heus militair kamp opgeslagen. Wie het wil kan zijn vliegkunsten uitproberen op de aanwezige vluchtsimulators, of eens plaats nemen in de vliegtuigen van beide clubs. En natuurlijk kan men ook echt de lucht in voor een initiatievlucht. Toegang en parking gratis. (HCH)