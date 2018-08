Openbeenbreuk door ongeval 20 augustus 2018

02u31 0

Op de kruising van de Oorbeeksesteenweg met de Westelijke Ring in Tienen is zaterdagmiddag, ter hoogte van Driebek, een ongeval gebeurd. De brandweer en de MUG kwamen ter plaatse. Er vond een aanrijding plaats tussen een auto en een motor. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is onduidelijk. "Niemand raakte levensgevaarlijk gewond, maar de motorrijder liep wel een openbeenbreuk op", luidt het bij de brandweer. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. (GMA/KBG)