Open Vld Tienen roept op tot burgeremancipatie vdt

09 april 2019

10u29 0 Tienen Op 26 mei trekken we opnieuw met z’n allen naar de stembus. De dienst burgerzaken van de stad Tienen is op zoek naar vrijwilligers om tijdens de verkiezingsdag een handje te helpen in een stem- of stemopnemingsbureau. “Open Vld Tienen doet hierbij een oproep aan iedereen die zijn burgeremancipatie wil tonen”, verduidelijkt schepen Bram Delvaux (Open Vld).

“Vaak worden er personen willekeurig gekozen om deze rollen te vervullen. Deze personen zijn niet altijd even blij om hun zondag op te offeren”, gaat schepen Bram verder, die zelf op een prominente plaats voor de kamer staat. “Wij doen dus een oproep aan alle Tienenaars die hier wel willen aan meewerken. Er gaan zeker mensen zijn die graag eens een verkiezing meemaken, maar die nooit worden opgeroepen. Je krijgt de kans om alle mensen te zien die in je buurt wonen en je krijgt een beperkte vergoeding. Ons Open Vld Tienen bestuur heeft alvast een zevental kandidaten die zich als vrijwilliger hebben opgegeven.”

De bijzitters helpen de voorzitter van een stembureau om op verkiezingsdag alles in goede banen te leiden. Je controleert de identiteitskaarten, stempelt de stembrieven af en controleert ze. Voorzitters zijn verantwoordelijk voor een vlotte organisatie van hun stembureau. Op zondag 26 mei moet je normaal om 7 uur aanwezig zijn in het aan jou toegewezen stembureau. Het einde is voorzien rond 16 uur. “Je mag een verwelkoming met koffiekoeken verwachten en ’s middags voorziet de stad een broodjeslunch en enkele versnaperingen”, aldus schepen Delvaux. “Doorheen de dag zorgen we ook voor koffie, water en frisdrank.”

Heb je interesse, ben je een inwoner van Tienen, ben je 18 jaar of ouder en ben je stemgerechtigd? Kom dan uiterlijk op dinsdag 30 april langs bij de dienst burgerzaken in het stadhuis of stuur een e-mail naar verkiezingen@tienen.be met je voorkeur om als voorzitter of bijzitter te zetelen. Je kan op elk moment jouw registratie herroepen.