Open Vld stelt haar vier mandatarissen voor

03 januari 2019

In Tienen is het nog even wachten op de installatievergadering. Die is aanstaande maandag gepland. Open Vld heeft wel alvast haar vier mandatarissen voorgesteld.

Bram Delvaux wordt eerste schepen en neemt de bevoegdheden Wonen en Financiën op zich. “We zijn tevreden dat we de coalitie met Groen, CD&V en N-VA kunnen verder zetten”, aldus Bram. “Het feit dat we opnieuw twee schepenen mogen leveren, toont aan dat ons werk door de Tienenaars goed bevonden werd.”

“De post Economie en Handel was mijn eerste keuze”, zegt schepen Eddy Poffé. “Hiermee hebben we de sleutel tot een dynamischer Tienen in handen. We willen Tienen laten uitgroeien tot een centrumstad in Vlaams-Brabant waar het aangenaam wonen en werken is. Dit moet niet slapend gebeuren. Tienen moet een actieve regionale centrumrol opnemen en een stad worden waar er plaats is voor ondernemen en handel.”

Rita Vanlangendonck en Peter Loosen zetelen in de gemeenteraad. Rita is gewezen OCMW-voorzitter en zetelde de voorbije jaren in de OCMW-raad. Peter Loosen was in de vorige legislatuur ook al gemeenteraadslid.