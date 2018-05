Open Vld legt ontwerplijst ter stemming voor aan alle leden 25 mei 2018

02u31 0 Tienen Op zaterdag op 26 mei hebben alle leden van Open Vld Tienen de mogelijkheid om te stemmen over de goedkeuring van de ontwerpkandidatenlijst voor de komende gemeenteraads-verkiezingen. Van 9 tot 12 uur kunnen zij terecht in café De Grietmuil in Bost.

"Open Vld staat voor een open samenleving en we vinden het dan ook belangrijk dat onze Tiense leden hun mening kunnen geven over de lijstvorming. We vinden deze verkiezingen te belangrijk om dit zomaar binnenskamers te beslissen", aldus voorzitter Ignace Dewael. "Het is een lijst geworden die een zo goed mogelijke representatieve weerspiegeling van onze maatschappij is. Daarom hebben we gekeken naar een gelijke geografische spreiding in onze stad, verschillende professionele achtergronden, evenwicht tussen mannen en vrouwen en verschillende leeftijdscategorieën."





Het Tiense Open Vld bestuur heeft de ontwerplijst al met een meer dan ruime meerderheid goedgekeurd. Nu krijgen de leden dus hun democratisch recht om hun stem uit te brengen. (VDT)