Opbouw Suikerrock is begonnen 20 juli 2018

De opbouw van Suikerrock is begonnen. Tijdens de voorbereidingen en het festival zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht in het centrum van de stad. Een overzicht is terug te vinden op www.tienen.be/veiligheid-suikerrock. (VDT)