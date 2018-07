Ook nestkastjes voor gele kwikstaart STAD BRENGT NESTPLAATSEN AAN ONDER GETEBRUGGEN VANESSA DEKEYZER

02u28 0 Tienen Tienen heeft een hart voor vogels. Nadat de stad al nestkastjes plaatste voor zwaluwen, uilen en slechtvalken, doet ze nu hetzelfde voor de grote gele kwikstaart. De kastjes komen onder de Tiense Getebruggen. Vogelwerkgroep Oost-Brabant draagt de kosten.

"De grote gele Kwikstaart is een behoorlijk zeldzame zangvogel die zich bij voorkeur ophoudt langs stromend water en vrijwel uitsluitend broedt onder bruggen, vaak boven het water", zegt Marcel Jonckers, secretaris van de Vogelwerkgroep. "Enig probleem: meestal zijn onder die bruggen geen holten aanwezig waarin de vogel kan nestelen."





Maar in Tienen doet zich nu een bijzondere kans voor met de drooglegging van de Gete. De stad deed dat naar aanleiding van de vernieuwing van de Getebrug aan de Bergévest. "Dat vereenvoudigt de werken natuurlijk", gaat Marcel verder. "Onder deze brug was al een nest van de grote gele kwikstaart in een muurholte, maar die verdween bij de werken."





Daarom lanceerde de Vogelwerkgroep Oost-Brabant het voorstel om een reeks van tien nestkasten onder de Tiense Getebruggen te plaatsen. "Gelukkig reageerden zowel de stad als de Vlaamse Milieumaatschappij positief en kregen we snel toelating om de nestkasten te monteren onder de bruggen", zegt projectleider Philippe Smets. Hij neemt ook de plaatsing op zich en heeft daarmee al heel wat ervaring. Zo plaatste hij 250 nestkasten voor de kerkuil, 85 nestkasten voor de steenuil in vrijwel heel Vlaams-Brabant, 110 nestkasten voor de huiszwaluw, 30 nestkasten voor de gierzwaluw in Tienen en 12 nestkasten voor de slechtvalk in de regio Tienen, Leuven, Aarschot, Tielt-Winge, Zoutleeuw en Hoegaarden. "Ervaring is bij de plaatsing toch wel nuttig vermits die onder de bruggen moet gebeuren, boven het normale wateroppervlak."





Primeur

"Voor zover we weten, is het de eerst keer in Vlaanderen dat nestkastjes op dergelijke schaal geplaatst worden", meent Marcel. "Het gaat hier om een bijzonder type nestkast, aangepast aan de levenswijze van deze fraaie zangvogel. We hopen op deze wijze de populatie te verhogen. Dit past ook in het idee van het vernatuurlijken van de Getevallei als een groenblauw lint van Hoegaarden tot Geetbets."





De nesten worden geplaatst aan de bruggen van de Getestraat, Sint-Helenavest, Bostsestraat, Reizigersstraat, Beauduinvest, Bergévest, Molenstraat, Ambachtenlaan, de stedelijke waterzuivering en de molen van Utsenaken.