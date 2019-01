Ook Kobe, Tybo en Babou spijbelen voor klimaat: “Mogen wij ook een toekomst hebben, aub?” Vanessa Dekeyzer Tom Van de Weyer

17 januari 2019

15u00 0 Tienen “Wij zijn mee gaan betogen omdat wij vinden dat wij ook een toekomst mogen hebben en wij willen dat de mensen eindelijk eens doorkrijgen dat wat we nu met de aarde doen, helemaal niet ok is”, zeggen Babou, Tybo en Kobe Coremans uit Ransberg. Dat de drie jongeren enkele lessen moesten missen om deze boodschap over te brengen, vinden ze niet erg.

Babou (16), Tybo (14) en Kobe (13) zijn al van bij de geboorte vegetarisch opgevoed. Sinds drie jaar houdt Kobe er ook een ‘vegan’ levenswijze op na, net als zijn ouders Geert en Yelle. “Dat betekent dat wij ook van in het begin met hen gecommuniceerd hebben over het waarom van die andere leefgewoonte”, zegt Yelle. “Er is natuurlijk al het dierenleed dat er mee gepaard gaat maar dat dierenleed wordt gevoed door de economische systemen die er achter zitten, onder meer de grote ‘dierenfabrieken’. Er is een overconsumptie van vlees en vlees dat niet verkocht wordt, wordt als afval verwerkt. Heel dit plaatje heeft een enorme impact op het klimaat. Onze kinderen zijn alle drie mee in het verhaal dat het anders kan. Regelmatig gaan zij ook naar beurzen en volgen zij al eens een lezing rond dit thema en zij nemen minstens drie keer per jaar deel aan een opruimactie van zwerfafval.”

Toestemming

De kinderen kregen dan ook de toestemming van hun ouders om mee te gaan betogen. “De directie van GO! Atheneum stuurde ons gisteren een bericht waarin werd gezegd dat de school het goed vindt dat de leerlingen hun betrokkenheid met de klimaatsproblematiek willen tonen, maar zij roepen echter op om dat op een andere manier te doen, door bijvoorbeeld participatie in de leerlingenraad of door bij zichzelf te kijken wat ze kunnen veranderen. Maar voor onze kinderen volstaat dit niet”, zegt Yelle. “Alle beetjes helpen natuurlijk maar er moet wat op grote schaal gebeuren en dat is wat zij vandaag in Brussel duidelijk willen maken. We hebben de school een bericht gestuurd dat onze kinderen deelnemen aan de mars in Brussel en dat ze onze toestemming hebben. Spijbelen, tja...Als de school verwittigd is en wij als ouders akkoord gaan, vind ik dat persoonlijk niet spijbelen. Onze kinderen gaan zich niet amuseren, zij gaan een boodschap uiten. Of de school een gevolg zal geven aan hun afwezigheid, zullen we moeten afwachten.”

“Die discussie is uiteraard nog lopende”, klinkt het in GO! Atheneum, waar in totaal 15 van de 840 leerlingen afwezig waren. “Het zal niet zozeer een strafstudie zijn maar we denken eerder aan een verplichte aansluiting bij onze leerlingenraad in de afdeling duurzaamheid en milieu”, zegt adjunct- directeur Marc Stevens. In de VIA-school in Tienen waren er zo’n 40 à 50 extra afwezigheden. “Een aantal ouders heeft gemeld dat hun zoon of dochter ziek was voor één dag. Of die leerlingen dan zijn gaan betogen, weten we natuurlijk niet”, zegt algemeen directeur Tom Sevenants. “We kunnen als onderwijsinstelling enkel maar toejuichen dat jonge mensen geëngageerd zijn en actief willen meewerken om van de wereld een betere plek te maken. Maar we denken dat het engagement beter kan getoond worden op manifestaties buiten de schooluren.”

Vanuit De Prins, campus Antwerpsestraat in Diest, vertrok een 25- tal leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar naar Brussel om deel te nemen aan de klimaatbetoging. “Er werden hierover afspraken gemaakt”, zegt directeur Marie Vanaudenhove. “We laten hun afwezigheid toe, mits ze het treinticket kunnen voorleggen als bewijs dat ze in Brussel geweest zijn. Vooraf hebben we ook bevestiging gevraagd aan hun ouders. Voor de komende donderdagen willen we vermijden dat leerlingen zomaar op eigen houtje naar Brussel trekken. Tijdens de levensbeschouwelijke lessen wordt met de leerkrachten besproken wat de leerlingen precies van plan zijn.”

Vanuit het atheneum KAMSA in Aarschot trokken maar vijf leerlingen naar Brussel. De directie bekijkt nog hoe ze hierop zal reageren. “Allicht komt er geen sanctie”, klinkt het.