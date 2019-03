Ook GPS avontuur van 12 kilometer voor senioren Christian Hennuy

06 maart 2019



Op donderdag 14 maart organiseert S-Plus Tienen avontuurlijke GPS-wandelingen in de Ardennen, in samenwerking met S-Sport Zoutleeuw. Oorspronkelijk waren alleen wandelingen van 20 of 22 kilometer gepland, maar omdat sommigen dit te lang vonden is er nu ook een wandeltocht van 12 kilometer mogelijk. Een rugzak met eten en drinken is vereist tijdens de wandeling. De eerste afspraak vindt plaats op donderdag 14 maart om 7.30 uur aan de carpoolparking in Rommersom-Hoegaarden of om 9 uur aan de kerk van Courtil. Men moet wel nog deze week inschrijven. Info: 016/81.99.49, of 0476/29.93.87 of gilbert.vandervelpen@skynet.be.