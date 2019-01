Onze taal brengt concert ‘Anders’ Christian Hennuy

12 januari 2019

11u34 0

Op zaterdag 26 januari 2019 vindt het jaarlijks galaconcert van de Harmonie Onze Taal onder leiding van onze dirigent Guido Dreesen plaats in zaal Mange in Tienen. Het wordt ‘Onze Taal .... ANDERS!’. De Koninklijke Harmonie ‘Onze Taal ‘uit Kumtich onder leiding van Guido Dreessen heeft een prachtig concert in petto. Van Lithuania tot Spanje, van klassiek tot swing … met eigen vedetten en solisten op drum, klarinet en saxofoon en dit allemaal in zaal Manege aan het Sint-Jorisplein. Het concert vangt aan om 20.30 uur. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kassa. Info en kaarten: 0475/41.73.31 of secretaris@khotk.be