Onze reporter loopt marathon NY VANESSA DEKEYZER ZAMELT MET 99 ANDEREN GELD IN VOOR MEDICLOWNS CHRISTIAN HENNUY

23 februari 2018

02u39 0 Tienen Onze journaliste Vanessa Dekeyzer (38) neemt op 4 november deel aan de marathon van New York, ten voordele van de Mediclowns. Wie zich geroepen voelt om haar te vergezellen, is nog steeds welkom. "We zijn blij iemand met naam in de regio in ons project te kunnen betrekken", aldus Miel Mattheus, van de Mediclowns.

Vijftien jaar is ze al journaliste voor Het Laatste Nieuws, editie Hageland. Schrijven is haar passie, maar ook lopen zit haar in het bloed. "Als zevenjarige sloot ik me aan bij de Tiense atletiekclub RCTienen. Mijn echte passie vond ik in het veldlopen, nadien stortte ik me op de 400 en 800 meter", vertelt ze.





20 km van Brussel

Na haar studies stond lopen op een laag pitje, maar de afgelopen jaren heeft ze de draad weer opgepikt. "Drie keer heb ik deelgenomen aan de 20 kilometer van Brussel. Her en der loop ik een wedstrijd en ik loop drie à vier keer per week een tiental kilometer rond mijn woonplaats in Hoeleden", zegt ze. Haar trouwe looppartner is haar golden retriever Sky. "Eens hij ziet dat ik met mijn sportkleren de trap af kom, staat hij te kwispelen."





Om zich voor te bereiden op de marathon van New York heeft Vanessa sinds een paar weken een personal coach die haar trainingsschema's geeft en de afstand opbouwt. "Het wordt een hele uitdaging op mijn 38ste, maar ik heb er zin in. Dit moést ik zeker een keer in mijn leven gedaan hebben." De Mediclowns liggen Vanessa nauw aan het hart. "Als journaliste heb al heel wat artikels geschreven over deze organisatie die een glimlach op het gezicht tovert van zieke kindjes. Dankzij Miel Mattheus, de voorzitter van de afdeling voor het Hageland, heb ik met mijn eigen ogen gezien welk fantastisch werk de clowns leveren. Hoe meer centjes, hoe meer kindjes geholpen kunnen worden. Daar trek ik met veel plezier mijn loopschoenen voor aan."





Honderd reservaties

De Mediclowns hebben alvast 100 inschrijvingen ter waarde van 1.550 euro voor de marathon gereserveerd en er zijn ook 100 plaatsen gereserveerd in een vliegtuig. "De lopers gaan nu zelf op zoek naar sponsoring om hun avontuur in New York te betalen. Centjes zijn bij ons altijd welkom. We hebben 6.000 euro per jaar per ziekenhuis nodig, en onze Mediclowns zijn actief in twaalf ziekenhuis. Jaarlijks bezoeken we 6.000 zieke kindjes", zegt Miel Mattheus.





Wie Vanessa en haar medelopers wil steunen kan dit doen door sponsoring van 5 euro per kilometer, via rekening BE60 0636 3780 7670, met vermelding Run2Smile, gevolgd door de naam van de sponsor.





Alle informatie vind je op:





www.mediclownsnymarathon.be