Onvrede over files op de Goossensvest vdt

04 april 2019

11u48 0 Tienen Op de gemeenteraad kaartte raadslid David Geladé (sp.a) de fileproblemen op de Goossensvest aan. “Als gevolg van de werken op de Vesten, stropt het verkeer nu op aan de Goossensvest.”

“De wagens staan tijdens de spitsuren zelfs van op de Astridvest aan te schuiven”, gaat raadslid Geladé verder. “Misschien kunnen de lichten anders geregeld worden op de Sint-Helenavast, zodat de doorstroming op de Goossensvest sneller verloopt.” Schepen van Mobiliteit, Tom Roovers (Groen), geeft toe dat de heraanleg van de Vesten voor overlast zorgt. “Maar ik ben niet geneigd om de lichten aan de Sint-Helenavast te laten aanpassen, omdat je zo net het sluipverkeer langs de Goossensvest bevordert en de mensen, die toch de Vesten volgen, bestraft. “

Ambulance vast

Ook raadslid Els Moyens (Tienen Vooruit) nam op de gemeenteraad het woord over de heraanleg van de Vesten. “Onlangs stond er een voertuig van de hulpdiensten met loeiende sirenes geblokkeerd op de ring, ongeveer ter hoogte van de Oplintersepoort. De voertuigen voor deze ambulance hebben geprobeerd maar bevonden zich blijkbaar in de onmogelijkheid om de wettelijk verplichte doorgang te verlenen. Gezien de vereisten om de sirenes te mogen gebruiken, moet ervan uitgegaan worden dat er zich een of meerdere personen in een noodsituatie of zelf levensbedreigende situatie bevonden. Kunnen er geen maatregelen genomen worden?”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) deed navraag maar nergens was er volgens haar een melding geweest van een dergelijk incident. “Ook op geen ander moment zijn er incidenten gemeld. Van bij de start van de planning van de heraanleg is er rekening gehouden met de veiligheidsdiensten, die ook hun fiat over het ontwerp hebben gegeven. Via de overrijdbare middenberm is er steeds een uitweg voorzien.”