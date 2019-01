Ontmoetingscentrum maakt zich op voor druk voorjaar Christian Hennuy

19 januari 2019

11u25 0

Het Komiteit Oorbeek Dorp (KOD) en Fleurig Oorbeek hebben hun jaarprogramma opgesteld. Centrum van de activiteiten is het ontmoetingscentrum aan de Begijnenstraat 61. KOD heeft al een nieuwjaarsreceptie achter de rug en plant elke maand een grote activiteit. Op zaterdag 16 februari is er een ‘Foute Fuif’, op zaterdag 23 maart een kaasproeverij met bijhorende drankjes, en op zaterdag 20 april een paaseierenraap. Andere grote activiteiten zijn een barbecue bij gelegenheid van de processie, een rommelmarkt in juni, dorpsfeest in augustus en restaurantdagen in het najaar. Fleurig Oorbeek zet de jaarwerking in op donderdag 14 februari met ‘Creatief met Powertex’. Op de vakantieperiode na, plant ook Fleurig Oorbeek iedere maand een activiteit.