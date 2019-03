Ontdek de heldenstielen Christian Hennuy

06 maart 2019

Op vrijdag 8 maart kunnen kinderen tussen 7 en 12 jaar tijdens de ‘Heldenstieldag’ zelf ontdekken hoe de professionele helden van Tienen elke dag het beste van zichzelf geven. Zo kunnen ze leren van een brandweerman wat te doen bij brand, gewonde dieren verzorgen bij een dierenarts of het geheime recept ontfutselen van een echte kok. De activiteiten worden georganiseerd door de jeugddienst, lopen de hele dag en zijn gratis. Ontdek de helden via: www.tienen.be/krokusaanbod. Deelname gratis. Info en reservatie: http://www.tienen.be/inschrijving-jeugdactiviteiten of bij Jeugddienst Tienen, Sint-Jorisplein 20.