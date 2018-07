Ontbijt voor wegenarbeiders 07 juli 2018

02u32 0 Tienen Traditiegetrouw kregen de wegenarbeiders van de Tiense Vesten bij de start van het bouwverlof een ontbijt aangeboden door de stad Tienen.

"Het is een blijk van waardering voor het harde werk dat deze mensen de voorbije jaren leverden", zegt schepen van Openbare Werken Eddy Poffé (Open Vld). In 2013 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg om de verkeersveiligheid te verhogen. Anno 2018 is er al heel wat gebeurd, maar het einde is nog niet in zicht. In een volgende fase, vanaf 6 augustus, start AWV met de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Sliksteenvest afgesloten voor het verkeer. Alle info over het project vind je op wegenenverkeer.be/Tiense-vesten. (VDT)