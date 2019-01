Ongerustheid binnen het Keienhof over vervanging van directeur Vanessa Dekeyzer

30 januari 2019

15u33 0 Tienen Er heerst wat ongerustheid bij de bewoners en hun familie en het personeel in het woonzorgcentrum Keienhof na de bekendmaking dat huidig directeur Lieslot Mahieu haar ontslag heeft gegeven. De stad is momenteel op zoek naar een oplossing. Lieslot blijft momenteel nog op post als directeur.

De ongerustheid binnen het woonzorgcentrum uit zich aan de hand van enkele klachten over de huidige zorg van bewoners en hun familie. En ook het personeel zit met vragen, want de huidig directeur Lieslot was erg geliefd zo blijkt. “De huidige directrice van het Keienhof is een fantastische madam. Ondanks vele ziektes op de werkvloer en problemen met personeel heeft ze ervoor gezorgd dat het rusthuis bleef draaien en zelfs beter dan ervoor. De bewoners en familie reageerden ook zeer positief en ondanks de soms krappe bezetting, kregen we ons werk gedaan en werden we steeds beter ondersteund.”

Haar ontslagname zorgt dan ook voor spanningen. “De algemeen directeur, de voormalige secretaris van het OCMW en ikzelf waren aanwezig toen Lieslot haar communicatie deed dat ze zou vertrekken”, verduidelijkt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Ine Tombeur (N-VA). “We wisten dat haar ‘plotse’ vertrek hard zou aankomen en daarom hebben we uitdrukkelijk gevraagd om eventuele vragen en opmerkingen met ons te bespreken. Wij van onze kant hebben ook gezegd dat wij tijdig eventuele wijzigingen zullen communiceren.”

Er wordt nu in het woonzorgcentrum druk gespeculeerd over de opvolging van Lieslot. “We weten dat Lieslot graag zo snel aan haar nieuwe uitdaging wil beginnen en we doen ons best om zo snel mogelijk een oplossing te bedenken die voor iedereen goed is. Maar men mag niet vergeten dat we een openbaar bestuur zijn en verbonden zijn aan allerhande procedures, dus wij kunnen niet van vandaag op morgen de beste oplossing uit onze mouw toveren.”

De geruchten over een mogelijke privatisering van het Keienhof drukt Tombeur de kop in. “Deze geruchten zijn waarschijnlijk te wijten aan de bekendmaking van de cijfers van het woonzorgcentrum, die niet zo goed waren. Als bestuur zijn wij op zoek naar de meest rendabele manier voor ons woonzorgcentrum zonder in te leveren op de zorg aan onze bewoners.”