Onderzoek naar relieken Himelinus Christian Hennuy

22 februari 2019

De Broederschap van Sint-Himelinus verwelkomt op woensdag 6 maart om 20 uur in de pastorie van Sint-Maarten Vissenaken, ingang via het poortgebouw naast de kerk gelegen aan de Kumtichstraat, Ing. Mark Van Strydonck om een voordracht te geven met als thema “Relieken Echt of Vals”.

“Heiligen en heiligenlevens hebben een diepe stempel gedrukt op de West-Europese cultuur. Voor ons, moderne rationele mensen, blijft er nochtans die zweem van ‘vertelseltjes’ hangen. Wij hebben vele vragen. Wie was Himelinus? Heeft hij wel bestaan? Was het 631 of later, ten tijde van Pepijn de Korte? Is het nu een Schot of een Ier? Zijn die beenderen in het schrijn wel van Himelinus? Wetenschappers van diverse disciplines gaan helpen om die uitdaging aan te gaan. Ze openen reliekschrijnen en ontmantelen omzichtig de inhoud. De ganse inhoud wordt gedateerd en onderzocht op alle mogelijke sporen, met de recentste wetenschappelijke methodes. Een eerste stap in dit onderzoek is deze voordracht “Relieken Echt of Vals”. Van Strydonck begint met een inleiding over relieken, de reliekverering en over het begrip echt of vals. Dan volgt er een gedeelte over de wetenschappelijke methodes die zij toepassen. Deel twee omvat een reeks casestudies die ons een inzicht geven over de ‘lokale heiligen’”, aldus Rudi Scheys van het broederschap. De toegang tot deze voordracht is gratis. Op zondag 10 maart om 10 uur volgt de Himelinusviering, met een hoogmis ter ere van Sint-Himelinus in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken aan de Metselstraat, gevolgd door een boeteprocessie van 1,2 km naar het Bronneke waar water en brood gezegend worden. Nadien is gelegenheid voor een gemoedelijke hap en tap in volle natuur, met ook het lokale bier Himelein.