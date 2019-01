Ondanks slechte sneeuwkwaliteit heel wat sneeuwpret Kristien Bollen

30 januari 2019

Terwijl deze ochtend zowat heel Vlaanderen wit kleurde, viel in het Hageland maar op weinig plaatsen sneeuw. Al zag het er in de regio van Tienen veelbelovend uit. Het groene landschap leek te verdwijnen onder een wit laagje. Met maar een halve dag school leek sneeuwpret dus gegarandeerd. Helaas nam het kwik wat toe tegen de middag met gevolg dat de sneeuw wat slonk. Toch konden Evelyn, Jesse en Jander in Kumtich, met de hulp van opa, nog een sneeuwpop maken.... Al moesten ze sneeuw bijhalen uit de tuin van de buren. Ook de anderhalf jaar jonge Féline Hofman beleefde haar eerste sneeuwpret. In de Merepoel in Goetsenhoven lag in de namiddag nog net voldoende sneeuw om een ritje met de slee te maken. Toch één probleem : het meisje is eigenlijk nog net ietsje te klein om zich op de slee te kunnen zetten zonder het risico om er af te vallen.... Maar dankzij een “reddende wasmand”, stevig op de slee gebonden, kon Féline heerlijk genieten van haar eerste sneeuwritje.