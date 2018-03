Omleiding door werken Grote Markt 24 maart 2018

Momenteel zijn de voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Grote Markt aan de gang. Van 26 tot 28 maart zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht. De parking op de Grote Markt blijft evenwel bereikbaar. Op de weg tussen de Gilainstraat en de ingang van de parking op de Grote Markt is tweerichtingsverkeer toegelaten. In dit gedeelte geldt er hierdoor een parkeerverbod. Het verkeer komende van de Dr. J. Geensstraat kan rechtdoor op de Grote Markt richting inrit parking én richting Gilainstraat. De middenweg op de Grote Markt wordt ter hoogte van de O.L.V.ten-Poelkerk afgesloten. De uitrit van de parking wordt daarom verplaatst. Bij het uitrijden van de parking moet men verplicht naar rechts en kan men vervolgens links richting Broekstraat of rechts richting Leuvensestraat. (HCH)