OMD en Kool & the Gang maken zondagaffiche Suikerrock compleet 21 maart 2018

De zondagaffiche van Suikerrock is compleet met de aankondiging van de twee legendarische bands: Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) en Kool & the Gang. Andere namen die dag zijn de Ketnetband, Soufiane Eddyani, Gers Pardoel en Stan Van Samang. Familietickets voor zondag 29 juli zijn beschikbaar via de website van de Gezinsbond. Suikerrock start op vrijdag 27 juli met Lil Kleine, Kraantje Pappie en Lost Frequencies en zaterdag 28 juli gaat het feest verder met Goo Goo Dolls, White Lies, Anouk en Alanis Morissette.





Combitickets en dagtickets zijn beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster, waar je ook meteen drank-en foodjetons kan aanschaffen. (VDT)