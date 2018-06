Oma's trakteren op frietjes in Stap Voor Stap 27 juni 2018

In de basisschool Stap Voor Stap in Hakendover werden de kinderen gisteren getrakteerd op een frietje en een vleesje door het actieve oma-team van de school. Dat gebeurde in een echte WK-stijl in aanwezigheid van Rode Duivel 'Fellaini' of was het toch een look-alike?





"Een heel schooljaar door zijn we paraat als onze hulp gewenst is", zegt oma Nicole. "Zo is er het knutselteam, dat de kinderen inspireert in hun creaties en is er ook het tuinteam. Die laatste oma's hebben samen met de leerlingen een tuin naast de speelplaats van de school aangelegd. De oogst wordt met succes aan de schoolpoort verkocht ten voordele van de tuin. Zopas hebben we bijvoorbeeld ook confituur van onze eigen aardbeien gemaakt." (VDT)