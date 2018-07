Olivia en Trix schenken tutjes aan de Tiense reuzen 25 juli 2018

De Tiense reuzen spreken duidelijk tot de verbeelding bij de jongste Tienenaars. Zo besloten Olivia en Trix Van Den Broecke hun geliefde tutjes af te geven aan de reuzen Tiske en Nienke. "Ze zijn echt gek van de reuzen", aldus de mama.





"Voor hen was het dan ook belangrijk om deze grote stap samen met hen te nemen." De tutjes werden rond de nek van de reuzen gehangen. "Het is de eerste keer dat we zo'n verzoek kregen en we waren echt vertederd", zegt gildemeester Sonja Asselberghs. "De kinderen krijgen de reuzen alvast een dikke duim! We hopen dat hiermee een voorbeeld gesteld is voor andere kindjes, die ook afscheid willen nemen van hun tutje." (VDT)