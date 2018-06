OKAN-leerlingen krijgen taaldiploma 23 juni 2018

02u48 0 Tienen De leerlingen van de OKAN-klassen voor anderstaligen van de provinciale school PISO kregen van de Orde van den Prince diploma's uitgereikt na een succesvolle taalweek.

Debora Peeters, coördinator van OKAN: "Daarin was er onder meer een workshop druktechnieken, een bezoek aan het instituut MM Delacroix en uiteraard ook supporteren voor de Rode Duivels. Voor onze 32 leerlingen van een 12-tal verschillende nationaliteiten een mooie manier om te integreren".





Eva De Reymaeker van de Orde van den Prince reikte de diploma's uit. "We hebben van het ministerie nu de vraag gekregen om ons toneelstuk in oktober zes maal in de Singel in Antwerpen te gaan opvoeren", aldus Debora Peeters. (HCH)